Calciomercato Milan Fofana lontano? Si scalda la pista Johnny Cardoso

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 10 agosto 2024), laYoussoufresta complicata ed è risalito il nome di Johnny Cardoso del Betis. Ecco la situazione, si riapre lache porta al centrocamamericano Johnny Cardoso. La situazione View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it)? SilaLEGGI ANCHE, Luka Jovic non vuole andare via. Ora tocca a Ibrahimovic L'articolo? Silaproviene da Daily