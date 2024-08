Calciomercato | Benfica Neres verso Napoli Schmidt Per adesso è nostro

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 10 agosto 2024) Il tecnico del club lusitano non esclude nulla: "Ma devo concentrarmi sulla squadra" LISBONA (PORTOGALLO) - "In questo momentocontinua a essere un giocatore del, ma sappiamo che il mercato è ancora aperto e che bisogna affrontare situazioni come queste. Ci sono diversi club interessat