C Fiorentino centro per le famiglie anche in caso di separazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Arezzo, 10 agosto 2024 – Latra coniugi, a volte, è una fase complessa e destabilizzante, spesso dolorosa e confusa. Si tratta di un passaggio estremamente delicato che, purtroppo, si può ripercorrerenella relazione con i figli. Alla Casa della Salute di Castiglionè presente unper ledove è possibile richiedere aiuto per la gestione della quotidianità familiare e dei rapporti tra genitori e figli. A settembre, poi, sarà nuovamente organizzato il progetto "L'Acchiappasogni" che consiste in gruppi narrativi ed esperienziali per figli di coppie separate di età tra i 6 e i 10 anni. In questo spazio i bambini possono elaborare il cambiamento e riattivare la fiducia nei legami avendo la possibilità di esprimere e sentire accolti i propri bisogni, paure ed emozioni legati a questo momento della loro vita.