Broja un ESUBERO | il CHELSEA pensa alla CESSIONE le ultime

(Di sabato 10 agosto 2024) Armandoè unal: Enzo Maresca ha dato l’ok per ladell’attaccante albanese, che piace in Serie A Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, Armando, oggetto di desiderio in passato anche della Juve, potrebbe lasciare ilin questa sessione di mercato. Il club inglese sta preparando una pesante opera di sfoltimento della rosa in