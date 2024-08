Boxe | l’Uzbekistan chiude trionfalmente le finali a Parigi 2024 C’è futuro per il ring alle Olimpiadi?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Si è chiuso ufficialmente il calendario delledelladi. E chissà se la chiusura riguarda soltanto questa rassegna a cinque cerchi francese o riguarderà un periodo più ampio, considerando che, allo stato attuale delle cose, ia Los Angeles 2028 non verrannostiti. Nella finale dei 57 kg femminili, la pugile di Cina Taipei (nome sportivo di Taiwan) Lin Yu Ting, che si è ritrovata suo malgrado sotto i riflettori per gli stessi motivi (e le stesse inesattezze girate sul suo conto) di Imane Khelif, vince con la polacca Julia Szeremeta, che non interpreta bene il combattimento, per 5-0, verdetto unanime dei giudici. I 57 kg e i +92 kg maschili, invece, certificano il trionfo assoluto delsul