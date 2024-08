Bimba morta per percosse condannata a 10 anni la madre Ma la nonna si suicida | Fu colpa mia

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 10 agosto 2024) Si è tolta la vita giovedì scorso lanciandosi sotto un treno. Gerarda Picciariello, 61, di Pontecagnano (Salerno), ha lasciato ai familiari una lettera d’addio in cui si assume la responsabilità della morte della nipotina Chiara , avvenuta 10fa due mesi dopo la nascita: decesso per il quale è attualmente in cella,a 10di carcere, ladella piccola, Denise Schiavo,