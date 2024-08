Bimba morta madre in cella ma la nonna si suicida | Fu colpa mia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tolta la vita giovedì scorso lanciandosi sotto un treno. Gerarda Picciariello, 61 anni, di Pontecagnano (Salerno), ha lasciato ai familiari una lettera d’addio in cui si assume la responsabilità della morte della nipotina Chiara, avvenuta 10 anni fa due mesi dopo la nascita: decesso per il quale è attualmente in, condannata a 10 anni di carcere, ladi Chiara, Denise Schiavo, figlia di Gerarda. A raccontare la vicenda, pubblicando stralci della lettera, è il Corriere della Sera. Nel 2014 nasce Chiara, unanata prematura e costretta a una lunga degenza in ospedale. Dimessa, dopo poco la piccola viene ricoverata di nuovo: ha ecchimosi sul corpo, e successivamente si scopre che ha le tempie e alcune costole fratturate: ha subito un trauma e le cure alle quali sarà sottoposta non riusciranno a salvarla.