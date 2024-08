Banche semestre record | in Borsa 15 miliardi di utili

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 10 agosto 2024) Leitaliane archiviano un nuovo, conche superano quelli già stellari del 2023, mentre sul mondo del credito e delle assicurazioni si riaccendono i fari della politica, a caccia di risorse in vista della manovra d’autunno. Le prime cinqueitaliane (Unicredit, Intesa, Banco Bpm, Mps e Bper), sottolineano gli analisti di Morningstar Dbrs, hanno conseguitoper 12,6di euro, il 20% in più dello stesso periodo del 2023, sospinti ancora una volta dai tassi alti. Il conto supera i 15includendo i risultati di Mediobanca, Credit Agricole, Popolare di Sondrio, Credem e di altre piccolequotate in, come Bff Bank e Ifis. Nel comparto assicurativo, che sconta i malumori dei consumatori per i rincari dell’rc auto, Generali e Unipol hanno chiuso i primi sei mesi con 2,5di