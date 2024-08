Atalanta Gosens potrebbe tornare? Si ma solo se dovesse saltare un nuovo MISTER X per la fascia sinistra

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 10 agosto 2024) L’valuta il ritorno di Robin, ma i piani dei nerazzurri vedono il tedesco non come una priorità sul mercato Robine quel ritorno all’tanto citato, e soprattutto voluto dall’esterno tedesco: ritenuta ad oggi la miglior soluzione ideale (secondo lui) per riuscire a riad alti livelli. Le motivazioni ci sono, la