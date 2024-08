Assalto a Iseo Tutti in auto 160 nuovi posti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Centosessantaparcheggi gratuiti adnei prossimi mesi, senza asfaltare nuove aree. Li attiverà l’Amministrazione comunale per far fronte alla grossa richiesta disoprattutto nei giorni festivi e allo stesso tempo però recuperando aree già destinate alla sosta ed oggi inutilizzate. I primi due parcheggi sono stati aperti in via Roma, nel parking multipiano in fianco alla ferrovia sono stati ricavati circa 50gratuiti che verranno disciplinati da un disco orario massimo diurno di 3 ore. Il parcheggio sarà aperto 24 ore su 24. Nell’area sterrata di via Gorzoni, dietro il supermercato Conad inoltre sarà aperta, sempre da venerdì, un’area di sosta gratuita senza limite di orario. Tale zona è in particolare dedicata ai visitatori della Riserva Naturale delle Torbiere. Nei prossimi mesi verranno ricavati circa 50lungo via Ninfea.