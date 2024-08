Aspettando la vendemmia in Franciacorta

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 10 agosto 2024) Che annata sarà? Quando ci si avvicina al periodo della, il lavoro dei produttori e dei vignaioli è febbrile, e le preoccupazioni si moltiplicano. È il momento in cui si concentrano tutte le attività destinate a portare l’uva in cantina, e a mettere a frutto tutto il lavoro svolto in vigna durante l’anno. Ogni cambiamento, ogni sbalzo di temperatura, ogni pioggia possono influenzare l’annata e la qualità dell’uva, determinando quindi l’andamento e le caratteristiche del vino dell’anno. Come si è arrivati nel 2024 a questo fatidico periodo? La– quest’anno – ha avuto il medesimo meteo di tutto il Nord Italia, ma a fronte di piogge anche molto consistenti non ha avuto danni. Da gennaio a fine giugno sono arrivati in questa zona 960 mm di pioggia: una quantità ottima, se pensiamo alle carenze che stanno vivendo altre Regioni.