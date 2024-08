Albosaggia capanno distrutto da un incendio | fumo e fiamme visibili a distanza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024)(Sondrio), 10 agosto 2024 – Quella di oggi è stata una giornata di super lavoro per i soccorritori, sia in montagna che sulle strade principali strade della Valtellina. Alcuni centauri sono finiti in ospedale perché coinvolti in diversi sinistri. Aduna tettoia è andata innei pressi della strada provinciale. Sul posto i vigili del fuoco. Ilsi vedeva a chilometri di. Sul luogo anche i carabinieri di Sondrio. Il rogo pare sia di natura accidentale, ma delalla fine non è quasi rimasta traccia.