AEW | Un post social di MJF scatena polemiche e accuse di razzismo

(Di sabato 10 agosto 2024) MJF è uno degli uomini di punta della AEW se non il volto principale della federazione. Ormai la sua gimmick la conosciamo bene così come sappiamo che MJF non esce mai dal personaggio. Nella giornata di domani, difenderà il suo American Title in occasione dell’evento “Summer Sizzle” della RevPro a Londra. Suo avversario Michael Oku. Ora, però, un tweet pubblicato da MJF proprio in vista di questo match ha suscitato fortiper un’espressione usata da MJF Ha suscitatoun tweet di MJF pubblicato in vista del suo match contro Michael Oku in programma domani all’evento “Summer Sizzle” della RevPro. In particolare, lehanno riguardato un’espressione con cui MJF si è rivolto all’avversario, ossia “Crack Baby”.