A pranzo per la storia l' Italvolley femminile di Velasco con gli Usa per l' oro

(Di sabato 10 agosto 2024) L’appuntamento con laè fissato a ora didi una domenica di agosto: domani, alle 13, le azzurre del volley scenderanno in campo per la finale olimpica di Parigi 2024 contro gli Usa . C'è da sfatare il tabù di una medaglia d’oro mai conquistata dalla pallavolo italiana. C'è, per Julio, la possibilità di chiudere definitivamente il cerchio di una carriera straordinaria.