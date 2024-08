Vitulazio Smart sfugge all’alt e sperona gazzella dei Carabinieri | denunciati due minorenni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati, per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, due minori bloccati dai, nel Casertano, dopo un tentativo di fuga bordo di unaFortwo. È accaduto nella tarda serata di ieri in via Rimembranza, quando i due giovanissimi, incuranti dell’alt imposto dalla pattuglia della locale stazione, hanno accelerato proseguendo la loro folle corsa e mettendo in pericolo altri automobilisti.