Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 19:45 (Di venerdì 9 agosto 2024) Viabilità DEL 9 AGOSTO 2024 ORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO ABBASTANZA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRICIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione TUTTAVIA SEGNALIAMO CODE PER INCIDETNE SULLA VIA ARIANA ALL’ALTEZZA DI LARIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAFFICO RALLENTATO SULLA A24 Roma TERAMO TRA Roma EST E NODO A1 A24 IN DIREZIONE TERAMO IN PROVINCIA DI VITERBO SEGNALIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA MONTI LEPINI ALL’ALTEZZA DI VALE FIORETTA NEI SEI SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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