Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024)DEL 9 AGOSTOORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO ABBASTANZA REGOLARE SULLE PRICIPALI AUTOSTRADE DELLATUTTAVIA SEGNALIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA SPORADICI RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD SULLA DIRMAZIONESUD SEGNALAMO LA RAMPA DI IMMISSIONE AL RACCORDO CHIUSA PER UNA PERDITA DI UN CARICO IN PROVINCIA DI VITERBO SEGNALIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA MONTI LEPINI ALL’ALTEZZA DI VALE FIORETTA NEI SEI SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral