Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 17:45 (Di venerdì 9 agosto 2024) Viabilità DEL 9 AGOSTO 2024 ORE 17.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 17:15 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD DOVE SEGNALIAMO INCIDENTE TRA SETTEMBAGNI E CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE DELL’A1 SEGNALIAMO CODE PER INCIDENTE NACHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DELL’INTERSEZIONE CON VIA DEL CANALE DELLA LINGUA NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E DIRMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E DIRMAZIONE ROMA SUD SULLA DIRMAZIONE ROMA SUD SEGNALAMO LA RAMPA DI IMMISSIONE AL RACCORDO CHIUSA PER UNA PERDITA DI UN CARICO SULLA PONTINA RALLETNAMENTI ALL’ALTEZZA DI DIREZIONE LATINA MENTRE IN DIREZIONE ROMA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA SEGNALIAMO SULLA REGIONALE DI FIUGGI STRADA CHIUSA NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DI GIMIGNANO PER INCENDIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 16:30 - VIABILITÀ DEL 11 AGOSTO 2024 ORE 16. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 ROMA NAPOLI DOVE SEGNALIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD SEMPRE SULLA IDRMAZIONE ROMA SUD SEGNALAMO LA RAMPA DI IMMISSIONE AL RACCORDO CHIUSA PER LA PERDITA DI UN CARICO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO DIREZIONE LATINA MENTRE IN DIREZIONE ROMA CODE VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO SEGNALIAMO SULLA REGIONALE DI FIUGGI STRADA CIUSA NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DI GIMIGNANO PER INCENDIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ DEL 11 AGOSTO 2024 ORE 15. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 ROMA NAPOLI DOVE SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO DIREZIONE LATINA MENTRE IN DIREZIONE ROMA CODE VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO SEGNALIAMO SULLA REGIONALE DI FIUGGI CODE NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DI GIMIGNANO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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