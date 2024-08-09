Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 17:15 (Di venerdì 9 agosto 2024) Viabilità DEL 9 AGOSTO 2024 ORE 17.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 16:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 ROMA NAPOLI DOVE SEGNALIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD SEMPRE SULLA IDRMAZIONE ROMA SUD SEGNALAMO LA RAMPA DI IMMISSIONE AL RACCORDO CHIUSA PER LA PERDITA DI UN CARICO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO DIREZIONE LATINA MENTRE IN DIREZIONE ROMA CODE VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO SEGNALIAMO SULLA REGIONALE DI FIUGGI STRADA CIUSA NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DI GIMIGNANO PER INCENDIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ DEL 11 AGOSTO 2024 ORE 15. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A1 ROMA NAPOLI DOVE SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO DIREZIONE LATINA MENTRE IN DIREZIONE ROMA CODE VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO SEGNALIAMO SULLA REGIONALE DI FIUGGI CODE NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DI GIMIGNANO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 12:30 - 30 ESCLUSIVAMENTE SULLA TRATTA TERMINI-ANAGNINA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 9 AGOSTO 2024 ORE 11. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI CODE IN AUMENTO PER L’ESODO DI AGOSTO DALL’INNESTO CON LA A24 ROMA-TERAMO E VALMONTONE, IN DIREIZONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DALL’ARDEATINA ALL’APPIA SULL’AURELIA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO, IN DIREZIONE CIVITAVECHIA, LA CIRCOLAZIONE PERMANE REGOLARE, IN DIREIZONE CIVITAVECCHIA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO SARÀ SOSPESO E SOSTITUITO DA UN SERVIZIO BUS DENOMINATO MA6 DA DOMANI SABATO 10 AL 25 DI AGOSTO SULLA TRATTA TERMINI – BATTISTINI RICORDIAMO SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA LA LINEA A, CHE PROSEGUE LA CHIUSURA SERALE ALLE ORE 21. romadailynews
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