Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 12:30 (Di venerdì 9 agosto 2024) Viabilità DEL 9 AGOSTO 2024 ORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI CODE IN AUMENTO PER L’ESODO DI AGOSTO DALL’INNESTO CON LA A24 Roma-TERAMO E VALMONTONE, IN DIREIZONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DALL’ARDEATINA ALL’APPIA SULL’AURELIA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO, IN DIREZIONE CIVITAVECHIA, LA CIRCOLazioNE PERMANE REGOLARE, IN DIREIZONE CIVITAVECCHIA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO SARÀ SOSPESO E SOSTITUITO DA UN SERVIZIO BUS DENOMINATO MA6 DA DOMANI SABATO 10 AL 25 DI AGOSTO SULLA TRATTA TERMINI – BATTISTINI RICORDIAMO SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA LA LINEA A, CHE PROSEGUE LA CHIUSURA SERALE ALLE ORE 21.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 11:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA ROMA-NAPOLI CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN DIREIZONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA SULL’AURELIA SI è VERIFICATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO, IN DIREZIONE CIVITAVECHIA AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO ANDIAMO ORA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALL’ARDEATINA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-ROMA SI EFFUETTUANO I LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 10:30 - AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . VIABILITÀ DEL 9 AGOSTO 2024 ORE 10. 30 ESCLUSIVAMENTE SULLA TRATTA TERMINI-ANAGNINA INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-ROMA SI EFFUETTUANO I LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA. 05 DI QUESTA SERA FINO ALLE ORE 05. 30 DI DOMANI MATTINA SI REPLICA NELLA NOTTE SUCCESSIVA CON LE STESSE MODALITÀ DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 09:45 - IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral . VIABILITÀ DEL 9 AGOSTO 2024 ORE 09. 30 ESCLUSIVAMENTE SULLA TRATTA TERMINI-ANAGNINA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FERROVIA REGIONALE METROMARE DAL 12 AL 16 DI AGOSTO C’È LO STOP AL CANTIERE SERALE, I TRENI VIAGGIANO DA INIZIO A FINE SERVIZIO TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO E CANALI SOCIAL DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
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