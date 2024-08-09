Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 10:30 (Di venerdì 9 agosto 2024) Viabilità DEL 9 AGOSTO 2024 ORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO GENERALMENTE SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO SARÀ SOSPESO E SOSTITUITO DA UN SERVIZIO BUS DENOMINATO MA6 DA DOMANI SABATO 10 AL 25 DI AGOSTO SULLA TRATTA TERMINI – BATTISTINI RICORDIAMO SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA LA LINEA A, CHE PROSEGUE LA CHIUSURA SERALE ALLE ORE 21.00 DALLA DOMENICA AL GIOVEDI NELLE GIORNATE DI VENERDÌ E DI SABATO LA CIRCOLazioNE SARÀ ATTIVA FINO ALL’1.30 ESCLUSIVAMENTE SULLA TRATTA TERMINI-ANAGNINA INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-Roma SI EFFUETTUANO I LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 09:45 - 00 DALLA DOMENICA AL GIOVEDI NELLE GIORNATE DI VENERDì E DI SABATO LA CIRCOLAZIONE SARà ATTIVA FINO ALL’1. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA A24 ROMA-TERAMO, LA CIRCOLAZIONE PERMANE REGOLARE SULLA CARREGGIA INTERNA SI SONO FORMATE CODE PER LAVORI DALLA LAURENTINA ALLA ROMA-FIUMICINO IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO SARÀ SOSPESO E SOSTITUITO DA UN SERVIZIO BUS DENOMINATO MA6 DA DOMANI SABATO 10 AL 25 DI AGOSTO SULLA TRATTA TERMINI – BATTISTINI RICORDIAMO SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA LA LINEA A, CHE PROSEGUE LA CHIUSURA SERALE ALLE ORE 21. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 09:15 - ASTRALSPA. IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO” DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. VIABILITÀ DEL 9 AGOSTO 2024 ORE 08. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE SI È VERIFICATO IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DELLA A24 ROMA-TERAMO, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA QUI RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO DALLA TUSCOLANA ALL’ARDEATINA E PIÙ AVANTI DALL’OSTIENSE ALLA ROMA-FIUMICINO LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO SARÀ SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS DA DOMANI SABATO 10 AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, HANNO INIZIO, DA DOMANI SABATO 10 AGOSTO E FINO AL 27 DI AGOSTO, I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 08:45 - VIABILITÀ DEL 9 AGOSTO 2024 ORE 08. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE SI È VERIFICATO IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DELLA A24 ROMA-TERAMO, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA QUI RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO DALLA TUSCOLANA ALL’ARDEATINA E PIÙ AVANTI DALL’OSTIENSE ALLA ROMA-FIUMICINO LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO SARÀ SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS DA DOMANI SABATO 10 AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, HANNO INIZIO, DA DOMANI SABATO 10 AGOSTO E FINO AL 27 DI AGOSTO, I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
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