Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 09:15 (Di venerdì 9 agosto 2024) Viabilità DEL 9 AGOSTO 2024 ORE 08.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 08:45 - AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE SI È VERIFICATO IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DELLA A24 ROMA-TERAMO, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA QUI RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO DALLA TUSCOLANA ALL’ARDEATINA E PIÙ AVANTI DALL’OSTIENSE ALLA ROMA-FIUMICINO LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO SARÀ SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS DA DOMANI SABATO 10 AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, HANNO INIZIO, DA DOMANI SABATO 10 AGOSTO E FINO AL 27 DI AGOSTO, I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 08:15 - VIABILITÀ DEL 9 AGOSTO 2024 ORE 07. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, NON CI SONO DISAGNI DA SEGNALARE UNICA ECCEZIONE I RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO SARÀ SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS DA DOMANI SABATO 10 AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, HANNO INIZIO, DA DOMANI SABATO 10 AGOSTO E FINO AL 27 DI AGOSTO, I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 07:30 - TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, NON CI SONO DISAGNI DA SEGNALARE UNICA ECCEZIONE I RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO SARÀ SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS DA DOMANI SABATO 10 AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, HANNO INIZIO, DA DOMANI SABATO 10 AGOSTO E FINO AL 27 DI AGOSTO, I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
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