Via Lame chiusa a Bologna tra via Marconi e via Riva Reno per perdita d’acqua | bus deviati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Vianel tratto tra viae viaper una copiosa. Per questo Tper ha annunciato le deviazioni dei bus. "Tutte le linee di bus che da viapercorrono viae via, riprendono il servizio dalla fermata Rondone. Unica eccezione per le linee 97 e 98 che sono limitate in via dei Mille”.