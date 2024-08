Verona in manette due caporali | schiavizzavano 33 braccianti indiani

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 9 agosto 2024) Articolo pubblicato venerdì 09 Agosto 2024, 16:31 Duesono stati arrestati oggi con l’accusa di aver ridotto in schiavitù 33della loro stessa nazionalità, facendoli vivere nel terrore, nell’indigenza e in abitazioni che non rispettavano le norme igienico sanitarie del nostro Paese. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip di L'articolo, indue33proviene da Il Difforme.