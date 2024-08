Venezuela Tajani | Chiediamo la liberazione dei dissidenti politici detenuti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tra loro anche Williams Davila, politicono e attuale deputato all'Assemblea nazionale per il partito Azione democratica, finito in carcere qualche ora dopo aver rilasciato un'intervista all'Adnkronos "Chiedo ladeiin". Lo scrive in un post su X il ministro degli Esteri Antonio, mentre sono circa 2.200 le persone