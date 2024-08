Venezuela | Cirielli ‘arresto Davila negazione Stato diritto ormai dittatura comunista’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Il deputato venezuelano Williams, che con un appello al nostro Governo e al premier Meloni aveva chiesto il sostegno dell’Italia affinché la sovranità in Venezuela fosse rispettata e il Paese potesse finalmente raggiungere la pace, èarre. In ogni sana democrazia la sovranità popolare e la giustizia sono pilastri imprescindibili e inscindibili per garantire lodi. E in Venezuela sono stati evidentemente disattesi”. Lo dichiara all’Adnkronos il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo, a proposito dell’arresto del deputato venezuelano di opposizione, che in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa di Piazza Mastai aveva denunciato i metodi del regime di Maduro.