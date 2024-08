Vaiolo scimmie alta potenzialità di diffusione | sintomi e cure

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 9 agosto 2024) Articolo pubblicato venerdì 09 Agosto 2024, 09:28 Il virus monkeypox, noto come, si sta diffondendo in un’area molto ampia dell’Africa subsahariana mostrando unadinotevole. Ciò ha portato all’attenzione da parte dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per valutare meglio i rischi. Per l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’Università del Salento, L'articolodiproviene da Il Difforme.