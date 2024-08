Vacanze esodo | strade ed autostrade fine settimana con il maggiore traffico dell’estate Anas

Leggi tutta la notizia su noinotizie

Lungo la rete per il secondo weekend di agosto è atteso traffico in costante aumento a seguito della chiusura della maggior parte delle attività del Paese nella settimana di Ferragosto. Viabilità Italia prevede bollino nero in particolare nella mattinata di domani, sabato 10 agosto, e bollino rosso nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 agosto e nella giornata di domenica 11 agosto: spostamenti in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. Il calendario dei bollini per l'estate è disponibile sul sito di Viabilità Italia (https://www.poliziadistato.it/articolo/28345).