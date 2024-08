Una kermesse dedicata all’ambiente e all’architettura degli alberi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Si ispira ai progetti e ai disegniarchitetti Cesare Leonardi e Franca Stagi il festival "Costruire la città" per il quale il Comune di Modena ha ottenuto un finanziamento di 106 mila 900 euro dalla Direzione generale Creatività contemporanea del ministero della Cultura nell’ambito del bando Festival architettura per far conoscere l’architettura contemporanea italiana.