Un posto al sole Guido stronca ogni speranza

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 9 agosto 2024) Claudia ritorna a Roma, dopo la notte d’amore con. Invitandolo a riprendere in mano il suo matrimonio. Consiglio che gli dà anche Raffaele, perchè è più facile cambiare e passare al nuovo, che ricostruire ciò che si è rotto. Ma non è detto che la scelta più facile sia la più giusta. Mariella torna dal mare, e ci prova a salvarlo questo matrimonio. “Perchè siamo ancora in tempo”. “No, non lo siamo più” le dicecon grande sincerità. Ci ha provato anche lui, ci ha riflettuto, ma ormai è l’amore che non c’è più. E non ritorna per scelta, o dovere. È vero che bisogna provare a fare tutti gli sforzi per salvare una famiglia, ma se è l’amore che viene meno, tradimento o meno, non è né un figlio né un tetto sulla testa che può salvare una coppia. Ee Mariella con grande sofferenza ed errori di entrambi, alla fine sono arrivati a questa evidente conclusione.