Un portachiavi galleggiante Omaggio per i nostri lettori

(Di venerdì 9 agosto 2024) Domani, sabato 10, doppio regalo per festeggiare i 165 anni de La Nazione. In abbinamento gratuito con il quotidiano, iriceveranno infatti in edicola un simpatico: una forma di barca a vela, bianco e blu, con la riproduzione del logo realizzato per celebrare i 165 anni del nostro giornale. Ma non è tutto. Il(misure: 6x5 cm), cordoncino e anello metallico, sarà distribuito insieme a un inserto speciale di 32 pagine dedicato allo storico anniversario de La Nazione e sarà disponibile in tutte le edicole dei territori di Pisa, Massa Carrara, Grosseto, Livorno, Viareggio-Versilia e Pontedera-Valdera (consigliabile la prenotazione presso l’edicola di fiducia).