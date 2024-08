UMBERTO TOZZI | 21 settembre a Lignano Sabbiadoro

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 9 agosto 2024) “L’ultima notte rosa – The Final Tour” la straordinaria tournée mondiale con cuidà il suo addio alla scena live, progetto che sta attraversando 3 continenti, vedrà una nuova tappa esclusiva in Friuli Venezia Giulia. Questo nuovo importante appuntamento, in programma il prossimosabato 21all’Arena Alpe Adria di, sarà anche il grande evento di chiusura del calendario delSunset Festival. I biglietti per il concerto, organizzato daZenit srl, in collaborazione con Città di, Regione Friuli Venezia Giulia ePromoTurismoFVG, sono giù in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .