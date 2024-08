Ultime Notizie Roma del 09-08-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno cerga l’offensiva Luca in Russia dopo l’incursione la regione di cusco una pioggia di droni è stata lanciata una notte colpito all’aeroporto danneggiando anche un impianto energetico Mosca Ora senti la guerra ha detto il presidente ucraino primi commenti sulla avanzata delle truppe ucraine ci sforziamo di raggiungere i nostri obiettivi sul presto possibile in tempo di pace in tutte le condizioni accadrà ha detto senza menzionare i combattimenti dei soldati treni in territorio Russo medioriente via libera di Israele o ripresa dei negoziati con la massa per una tregua Gazza l’ufficio del premier Netanyahu ha annunciato le 15 agosto una delegazione italiana partecipare ai negoziati sul cessate il fuoco in cambio di rilascio degli ostaggi annunci arriva dopo che gli Stati Uniti Egitto e Qatar Hanno ...