Ultima Generazione | Sicilia Irresponsabile la politica Chiediamo un fondo di riparazione alla Meloni e Schifati

(Di venerdì 9 agosto 2024): Scriviamo una lettera per pretendere soluzionidrammatica emergenza idrica inPalermo, 9 agosto 2024 – Si può inviare online da oggi la lettera aperta che tutti ini e gli italiani, tramite un’email, possono far arrivarepresidente del Consiglio Giorgiae al presidente della RegioneRenato Schifani per chiedere undi 20 miliardi, che possa aiutare per primi ini rispettodrammatica situazione di una siccità che perdura da mesi. La situazione emergenziale inè una prova inconfutabile della necessità di unnazionale.