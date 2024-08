Ucraina | Messico ' se Putin venisse non lo arresteremmo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Città de, 9 ago. (Adnkronos) - Il governo messicano ha dichiarato che non potrebbe accogliere la richiesta di Kiev di arrestare il presidente russo Vladimirse questi partecipasse all'insediamento del nuovo capo di Stato messicano. "Non possiamo farlo", ha detto ai giornalisti il ??presidente messicano Andrés Manuel Lopez Obrador , aggiungendo che "non dipende da noi". Il capo del Cremlino è stato invitato a partecipare all'insediamento della presidente eletta Claudia Sheinbaum il 1° ottobre. In risposta, l'ambasciataha invitato ila ottemperare al mandato di arresto internazionale nei confronti di