Tutti da sgranocchiare In attesa che la vacanza abbia inizio

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sono stretch, si adattano a tutte le forme, fanno viaggiare indietro nel tempo. I modelli di costume in tessuto arricciato, noto come crinkle o seersucker, sono l’ultima, travolgente tendenza swimwear di ritorno dell’estate 2024. Un gradito come-back: oltre a essere glamour, donano a tutte le fisicità. Merito della stoffa modellante in materiale increspato ed elasticizzato, dall’effetto stropicciato, che armonizza la silhouette.