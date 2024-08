Troppo caldo in fabbrica l’ambiente deve essere più idoneo C’è chi mette il distributore di gelati

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di venerdì 9 agosto 2024) LE MISURE ANTI-AFA. Ancora non ci siamo. Per quanto le aziende si attrezzino per rendere più sopportabile lavorare in produzione con il solleone, i provvedimenti adottati - a detta dei sindacati - non sono sufficienti contro la calura estiva.