Travis Scott arrestato a Parigi dopo una rissa

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024) (Adnkronos) –ancora nei guai con la giustizia. Il famoso rapper americano è statooggi aper violenza presso il George V Hotel nell’ottavo arrondissement. Lo riferiscono i media francesi, spiegando che il fermo è avvenuto per unascoppiata tra la star americana e la sua guardia del corpo verso le 05:00 nel palazzo situato vicino agli Champs-Elysées. Secondo una fonte della polizia di Current Values,era ubriaco ed è stato preso in custodiaaver aggredito un agente della sicurezza intervenuto per sedare la lite .