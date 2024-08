Tratta Roma-Napoli sospesa l’Alta velocità Ritardi di quattro ore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ancora disagi nel trasporto ferroviario. Dopo i problemi dei giorni scorsi, il caos ha interessato la linea tra, con la sospensione delfino aore per unache normalmente si dovrebbe percorrere in meno di un’ora e un quarto. Ventitré i treni coinvolti direttamente, altri hanno subito variazioni Dasi segnalano una decina di treni in arrivo e altrettanti in partenza sulla direttrice Nord conimportanti. A rallentare il traffico sono stati due incendi vicino ai binari del, con il necessario intervento dei vigili del fuoco e la conseguente sospensione della viabilità ferroviaria. Il primo rogo è scoppiato nelle vicinanze della linea ferroviaria tra Salone e Anagni, tra le province die Frosinone, il secondo tra Gricignano e Caserta, in Campania.