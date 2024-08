Traffico Roma del 09-08-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024) LuceverdeMary trovati all’ascolto si rallenta sulla carreggiata esterna del Grappa alle uscite Appia Tiburtina nel quartiere pinciano confermata fino a cessate esigenze la chiusura di via Giacomo Puccini per dissesto della sede stradale da oggi In entrambe le direzioni in programma fino al 31 agosto e lavori di potatura su viale Marconi tra Piazza Righi e Piazza della Radio e in via Volpato da via Barsanti a via Pacinotti riduzione di carreggiata in base alle esigenze del cantiere attenzione alla segnaletica sul posto non si escludono rallentamenti ricordiamo che il tratto di sopraelevata della tangenziale est tra viale Castrense Largo Settimio Passamonti in direzione dello Stadio Olimpico dalle ore 23 di questa sera il divieto sarà esteso anche verso San Giovanni fino al 19 agosto quindi il tratto di sopraelevata sarà completamente chiuso nelle due direzioni maggiori dettagli su ...