Traffico Roma del 09-08-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità giornata da bollino rosso per ondate di calore e temperature elevate e vi invitiamo pertanto a seguire le indicazioni della Protezione Civile ed evitare di uscire da casa dalle 10 alle 18 fino al 31 agosto per interventi di potatura riduzione di carreggiata in Viale Guglielmo Marconi da Piazza Augusto Righi a Piazza della Radio e in via Giovanni Volpato da via Eugenio Barsanti a via Antonio Pacinotti attenzione alla segnaletica sul posto non esclude la formazione di code nuova fase dei lavori di riqualificazione del deposito tram di Porta Maggiore fino al 25 agosto previsto il normale servizio tram e perline 214 collegamenti 358 e 19 saranno sostituiti in tutto o in parte itabus In collaborazione con Luce Verde infomobilità