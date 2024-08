Traffico Roma del 09-08-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione rallentamenti e code sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare perintenso dallaNapoli e la via Ardeatina bravi rallentamenti Urbano della A24-teramo tra Portonaccio e la tangenziale est è sempre a causa delintenso lavori in corso in largo Preneste all’altezza di via di Portonaccio si viaggia su carreggiata a Lido rallentamenti e code in caso diintenso per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitÃ