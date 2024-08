Tra gli whisky giapponesi ce n’è uno che è anche un po’ italiano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 9 agosto 2024) Quanto è importante che un prodotto abbia una forte identità territoriale? Da un punto di vista commerciale, più un prodotto è facile da identificare, più facile è da vendere e la connessione con un territorio famoso e ben riconoscibile può aiutare. L’Italia è un Paese in cui si fanno grandi sforzi per promuovere e difendere l’identità territoriale dei prodotti enogastronomici ed è giusto così, ci sono delle ragioni economiche per farlo. Eppure, tolta l’economia (e toltala politica), che confini possono avere la cucina o le tradizioni agroalimentari? La stessa dieta mediterranea è difficile da delimitare, ne abbiamo parlato diverse volte, perché i cuochi viaggiano, viaggiano i produttori di vino, viaggia chi vende e viaggiano i prodotti.