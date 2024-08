Toscana senza confini alle Olimpiadi | Guazzini oro nel ciclismo su pista con Chiara Consonni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Poggio a Caiano, 9 agosto 2024 – La provincia di Prato e Poggio a Caiano in festa per Vittoria. In coppia contrionfa nel Madison, una delle discipline più complicate delsu. E laè di nuovo in festa nel pomeriggio di venerdì 9 agosto per un’altra medaglia che arriva da Parigi. Una festa tra lae la capitale francese.