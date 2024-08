Todibo West Ham c’è la FUMATA BIANCA | VISITE MEDICHE in giornata Juve BEFFATA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 9 agosto 2024)Ham, tutto fatto per il trasferimento,: accordo raggiunto con il Nizza e oggi farà le: la formula Come riportato da Fabrizio Romano è fatta per il trasferimento di Jean-ClairalHam, che nelle scorse ore ha definitivamente superato la concorrenza dellaper il difensore francese. Il giocatore e il suo agente sono in