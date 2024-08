The Umbrella Academy arriva la quarta e ultima stagione | trama cast e dove vederla

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il finale di Theè vicino. La serie televisiva statunitense, ideata da Steve Blackman, è pronta a stupire tutti con l’imperdibile. Vediamo insiemee di cosa parla. ThelaEra il 2019 quando su Netflix è uscita la primadi The. Ispirata all’omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá, la serie ha fatto appassionare milioni di telespettatori al punto da essere riconfermata. Ora a distanza di 5 anni,il quarto e ultimo capitolo nel quale, ancora una volta, il futuro dell’umanità è a rischio. Theè infatti disponibile dall’8 agosto 2024 su Netflix. Cosa accadrà ai sette bambini, ormai cresciuti, dotati di superpoteri? Nelle prime tre stagioni, abbiamo visto i piccoli essere adottati da un miliardario Reginald Hargreeves, che gli dà come nome dei numeri.