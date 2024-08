The Bear 3 è come un meraviglioso ristorante che se la tira un po'

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 9 agosto 2024) Dal 13 agosto su Disney+ sono disponibili anche in Italia tutti i 10 episodi di The3, terza stagione della serie tv cult di FX ambientata in unaspirante stellato di Chicago, chiamato appunto The. Se state aspettando questa stagione 3 è dunque probabile che anche voi