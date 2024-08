Tennis | Torneo Montreal Sonego ko contro Tabilo

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il piemontese piegato in due set, ora il cileno sfida Sinner.(CANADA) - Finisce al secondo turno l'avventura di Lorenzoall'Open del Canada, sestoMasters 1000 della stagione in scena sui campi in duro di. Il piemontese, numero 57 del mondo, si è arreso per 6-4 6-2 d