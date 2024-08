Tennis Jannik Sinner regola Borna Coric nell’esordio di Montreal – VIDEO

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Buona la prima per. Il numero 1 del mondo ha fatto il suo esordio al Masters 1000 di(Canada) e ha iniziato a difendere il titolo conquistato 12 mesi fa (anche se si giocava a Toronto). L’altoatesino ha sconfitto con il punteggio di 6-2 6-4 il croatoin un’ora e 37 minuti di gioco. Dopo la tonsillite che ha negato al nostro alfiere le Olimpiadi di Parigi 2024, il ritorno in campo è stato decisamente positivo per il classe 2001 che, nel prossimo impegno, se la dovrà vedere contro il cileno Alejandro Tabilo che ha eliminato Lorenzo Sonego. Il primo set ha visto un dominio senza mezzi termini di, che ha chiuso con il punteggio di 6-2 che, per quello che si è visto in campo, poteva essere anche più netto.