Tennis Jannik Sinner dopo il successo su Coric | Il punteggio potrebbe ingannare Devo crescere ancora

(Di venerdì 9 agosto 2024)inizia con il piede giusto il suo cammino nel Masters 1000 di Montreal (Canada). Il numero 1 del mondo è tornato in campola tonsillite che lo aveva fermatoWimbledon, superando in scioltezza il croato Bornacon ildi 62 64 in un’ora e 37 minuti di gioco sul cemento del Canada Open. Ilta altoatesino ha messo in mostra una buona condizione fisica e, soprattutto, un livello di gioco davvero importante alternando colpi di grande potenza a “palle corte” che hanno mandato in tilt il rivale. A questo punto sul cammino del nostro portacolori vedremo il cileno Alejandro Tabilo che ha superato Lorenzo Sonego, rovinando il possibile derby italiano.